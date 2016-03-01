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    Фернандес: «Для нас очень важно возобновить сезон победой»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес считает матч 1/4 финала Кубка России с "Уфой" очень важным. По словам бразильца, положительный исход противостояния придаст ему и его партнерам по команде уверенность перед поединком 19-го тура РФПЛ со "Спартаком" (6 марта).

    "У матча большая важность, ведь это первая официальная игра в году. Притом это поединок на выбывание, если уступим – перестанем претендовать на Кубок. Для нас очень важно возобновить сезон победой. Это необходимо еще и для того, чтобы обрести уверенность, ведь вслед за "Уфой" нас ждет супердерби", - заявил защитник.

    Источник: Instagram

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    01.03.2016 09:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 15:38

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