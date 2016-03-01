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  • Алиев: «Будущая жена поставила перед выбором: «Или я, или алкоголь»

Алиев: «Будущая жена поставила перед выбором: «Или я, или алкоголь»

1 марта 2016, 01:18
5

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о том, как ему удалось справиться с проблемами с алкоголем.

– С Милевским вы постоянно на связи?

– Конечно! Есть интернет, телефон. Вот в Минске увиделись.

– О вас обоих ходила слава злостных нарушителей режима…

– Ну, а кто его не нарушает? Все нарушают. Еще раз повторю: то, что сделал, было в молодости. Могу разве что сказать юным, начинающим футболистам, чтобы не делали те глупости, которые делал я. Да, это было неправильно. В какой-то степени это и помешало развитию карьеры… Но не стоит сейчас об этом говорить, мне уже 30, серьезный возраст. Жизнь продолжается.

– Что помогло не загубить карьеру в свое время?

– Семья. Я молодой был. Родители подсказывали – не прислушивался. Думал, все нормально будет, все образуется. Потом чуть-чуть оступился. Даже не "чуть-чуть". А затем встретил будущую жену, она и вывела на истинный путь. Просто сказала слова, которые заставили задуматься. Поставила перед выбором: "Или я, или алкоголь". Конечно же, выбрал семью. Сел, подумал немного: "Ты столько пахал, а теперь портишь свою карьеру, тормозишь свой рост ради какой-то выпивки. Лучше просто играй в футбол", – сказал Алиев.

Источник: Pressball
Украина Украина Алиев Александр
Комментарии (5)
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Aztec58
1456785751
В 2010г. хороший гол забил за Локо в ворота Анжи, ага.
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VladlenY
1456809568
Если встанет выбор между женой и выпивкой , какую Балтику ты выберешь?
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nemolod
1456815167
Жена-молодец!
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Russianrfs
1456830054
Выбор очевиден
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