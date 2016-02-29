Раньери: «Тоттенхэм» и «Арсенал» – фавориты в борьбе за чемпионство»

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери перед матчем 28-го тура АПЛ против "Вест Бромвича" поделился своим мнением о чемпионской гонке.

"Я думаю, что "Тоттенхэм" и "Арсенал" фавориты. Состав "Арсенала" способен на все, они могут выиграть любой матч", – сказал Раньери.

Также наставник отметил важность каждого футболиста для "Лестера".

"Для игроков вроде Ульоа важно иметь влияние на команду. Это касается не одного него – каждый очень вовлечен в работу. Я говорю не только про стартовый состав – я имею в виду каждого, все должны понимать нашу философию.

Я очень рад, что Джефф Шлупп вернулся. У него мощная лева нога, он силен и может помочь нам", – сказал Раньери.