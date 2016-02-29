Венгер: «Рэшфорд по-настоящему впечатлил меня»

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после поражения лондонского клуба в матче 27-го тура АПЛ от "Манчестер Юнайтед" (2:3) выделил в составе соперника нападающего Маркуса Рэшфорда. Отметим, что в этой встрече 18-летний англичанин сделал дубль и отдал голевую передачу.

"На поле у "Манчестер Юнайтед" действовали футболисты, за которых были заплачены огромные деньги: начиная от Де Хеа и заканчивая Депаем. Но меня по-настоящему впечатлил Рэшфорд. Меня поразил его интеллект, движение по полю – все это было превосходным", – сказал Венгер.