Болельщики «Зенита» на «Петровском»: «Жирков – ша***ва!»

Защитник "Зенита" Юрий Жирков был оскорблен болельщиками сине-бело-голубых во время четвертьфинального поединка Кубка России против "Кубани", который проходит на стадионе "Петровский" в городе на Неве. Также отметим, что начало поединка было задержано из-за большого количества дыма, причиной возникновения которого также стали фанаты питерского клуба.

В адрес игрока с трибун доносится: "Жирков – ша**ва!"

Напомним, "Бомбардир" ведет текстовую трансляцию поединка.