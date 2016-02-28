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    Болельщики «Зенита» на «Петровском»: «Жирков – ша***ва!»

    Защитник "Зенита" Юрий Жирков был оскорблен болельщиками сине-бело-голубых во время четвертьфинального поединка Кубка России против "Кубани", который проходит на стадионе "Петровский" в городе на Неве. Также отметим, что начало поединка было задержано из-за большого количества дыма, причиной возникновения которого также стали фанаты питерского клуба.

    В адрес игрока с трибун доносится: "Жирков – ша**ва!"

    Напомним, "Бомбардир" ведет текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2016 20:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 28 февраля 2016, 23:58

      ... Более-менее ощутил, что играю теперь на "Петровском" как дома, а не как в гостях", – сказал Жирков...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      DblMok3 28 февраля 2016, 22:53

      "хоть горшком назови - только в печь не суй". Шалава - ни шалава, а был полезен. Время всё и всех расставит по своим местам. Питерский "фанаты" довольно часто ошибаются в своих речевках.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 28 февраля 2016, 22:28

      КДК уже на калькуляторе подсчитывает размер будущего штрафа для клуба, и, судя по всем происходящим событиям, довольно приличного!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 28 февраля 2016, 21:33

      Ну, знаете ли, это не новость!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 28 февраля 2016, 21:21

      Шалава как раз Кокорин

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Polilux > Asbjorn 28 февраля 2016, 21:25

      Согласен !

      0
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      Рейтинг: +81

      palik 28 февраля 2016, 21:12

      Зря, Жирков профессионал! Играет и ляля не разводит, как тот же Широков, Денисов и вся эта шушера которая языком больше работает...

      5
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      Рейтинг: +1289

      каа 28 февраля 2016, 21:01

      А Юра чем провинился?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 28 февраля 2016, 20:54

      Страшно представить, что будут кричать в адрес Кокорина.

      7
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      Рейтинг: +87

      Polilux > 18JG 28 февраля 2016, 21:26

      Да можно представить весь список.....

      0
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      Рейтинг: +54

      саша кул > Polilux 28 февраля 2016, 23:48

      да только такие слова писать не будем

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