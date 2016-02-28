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    «Зенит» – «Кубань». Жирков, Сантана и Селезнев выйдут с первых минут

    Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Кубани" на матч 1/4 финала Кубка России.

    "Зенит": Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Анюков, Юсупов, Хави Гарсия, Витсель, Данни, Дзюба, Халк.

    "Кубань": Беленов, Зотов, Шандао, Сантана, Аподи, Букур, Рабиу, Каретник, Георгиевский, Концедалов, Селезнев.

    Матч состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Время начала – 20:00 по мск. "Бомбардир" проведет текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2016 19:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 28 февраля 2016, 19:58

      КАРЛОС САНТАНА!!! КОРОЛЬ СОЛО-ГИТАРЫ!!!!
      ПОРВИ МЕШКАМ))) САМ ЗНАЕШЬ ЧТО))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 28 февраля 2016, 19:45

      Такое ощущение, что Жирков в составе "Кубани".

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