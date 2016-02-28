«Зенит» – «Кубань». Жирков, Сантана и Селезнев выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Кубани" на матч 1/4 финала Кубка России.

"Зенит": Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Анюков, Юсупов, Хави Гарсия, Витсель, Данни, Дзюба, Халк.

"Кубань": Беленов, Зотов, Шандао, Сантана, Аподи, Букур, Рабиу, Каретник, Георгиевский, Концедалов, Селезнев.

Матч состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Время начала – 20:00 по мск. "Бомбардир" проведет текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.