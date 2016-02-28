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  • Сарсания: «Все клубы РФПЛ в зимнее трансферное окно включили режим экономии»

Сарсания: «Все клубы РФПЛ в зимнее трансферное окно включили режим экономии»

28 февраля 2016, 18:03
1

Бывший спортивный директор "Зенита" и "Динамо" Константин Сарсания поделился своим мнением о работе российских клубов на трансферном рынке в зимнее окно дозаявок.

– Как охарактеризуете трансферное окно в целом?

– Все клубы, учитывая ситуацию в стране, включили режим экономии. Траты были минимальными – это общая тенденция. Денег стало меньше в разы. Больше ничего в этой трансферной кампании не отметишь.

– Почему форвардами берут нигерийцев, а защитниками шведов? В чем здесь тайный смысл?

– Нигерийцы же не сразу приехали в Россию, они адаптированы в европейских клубах. Это вообще давняя тенденция: молодые нигерийцы едут в англоязычные страны, в Норвегию, Швецию, там получают практику, учат язык, а потом их перепродают подороже. Это распространенная практика, бизнес.

– А шведы?

– Едут ведь не только защитники – раньше покупали и полузащитников, тех же Эльма и Вернблума. Пусть без изысков, но надежные футболисты, доступная цена. Но в принципе, я уверен, что если бы финансовая ситуация была немного иной, то клубы купили бы других футболистов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Сарсания Константин
Комментарии (1)
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Лыков
1456674313
Много слов. У государства просто нет денег. А где же деньги? Правильно. Потратили...
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