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    Мутко: «Как можно было готовиться четыре месяца и не обыграть «Спарту» и «Фенербахче»?

    Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, как он отнесся к вылету российских команд из розыгрыша Лиги Европы. Напомним, что московский "Локомотив" по итогам двухматчевого противостояния уступил турецкому "Фенербахче, а "Краснодар" также покинул турнир на стадии 1/16 финала не сумев одолеть чешскую "Спарту".

    "Переживаю за неудачные выступления и "Локомотива", и "Краснодара". Мне хочется спросить и у тренеров, и у президентов клубов, как можно так подготовить команды?
    Мы много говорили о переходе на систему "осень-весна" и синхронизации календарей. "Спарта" играет по такой же системе. Что она на голову должна быть сильнее нашего "Краснодара"? Или "Фенербахче", где играют ребята, которые завершают карьеру в основном. В Турции просто отстояли игру. Как же мы так готовимся? Четыре месяца готовились к игре. Как так можно подготовиться, чтобы не обыграть таких два клуба?", - сказал Мутко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    28.02.2016 15:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 29 февраля 2016, 18:45

      играть в трех турнирах.это кому нужно???

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 29 февраля 2016, 17:04

      Тут я с тобой согласен мы лажанулись на все 100%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 29 февраля 2016, 10:34

      Главные разочарования г-н Мутко-у вас впереди-в июне во Франции .Слуцкий опять привлекает тех же т.н футболистов--а с ними -кина не будет.

      0
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 29 февраля 2016, 01:04

      Мутко такой Мудко..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 28 февраля 2016, 20:51

      На этот раз ты прав-- БРОДЯГА!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 28 февраля 2016, 18:08

      Как выяснилось, можно. Конечно, Спарта и Бахча - не мальчики для битья, но пройти их можно было...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 28 февраля 2016, 16:54

      Если честно то только за Краснодар обидно что не прошли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 февраля 2016, 16:40

      А как можно 1,5 триллиона на олимпиаду истратить,когда 23 млн за чертой бедности?

      10
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 28 февраля 2016, 17:03

      Потому-что формула очень хорошая.
      В бюджете деньги убывают-в частных прибывают.
      И чем больше бюджетных убудет- тем больше частных прибудет.
      Они очень хорошо знают законы физики и этим пользуются.

      2
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      Рейтинг: +1429

      moskowcity-petrv 28 февраля 2016, 16:34

      За такие бабки,должны без отпуска играть!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 28 февраля 2016, 16:23

      А если готовится 33 года, как Илья Муромец, то можно победить всех- даже Барселону и сборную Германии. Аминь.

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