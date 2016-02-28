Мини-футбол. Россиянки одержали вторую победу над сборной Чехии

Женская молодежная сборная России по мини-футболу, усиленная несколькими игроками первой команды, одержала победу и во втором товарищеском поединке против сборной Чехии, который прошел 27 февраля в городе Хомутов.

С первых минут россиянки завладели инициативой, однако прежде чем забить заставили понервничать своих болельщиков - долгое время мяч упорно не шел в ворота в, казалось бы, стопроцентных ситуациях.

Счет открыла на 9-й минуте Маргарита Семенова, она же и поставила голевую точку на 33-й минуте, а между этим по голу также записали на свой счет Ксения Олькова, Оксана Пегова и Эльнара Гамидова. У чешек дубль на счету Денисы Скаловой. В итоге - победа россиянок, 5:2.

Товарищеский матч

Чехия - Россия - 2:5 (1:3)

Голы: 0:1 – Семенова, 9. 0:2 – Олькова, 15. 0:3 – Пегова, 19. 1:3 – Скалова, 19. 1:4 – Гамидова, 30. 1:5 – Семенова, 33. 2:5 – Скалова, 39.