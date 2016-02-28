Мутко: «В ближайшее время будет запрещено тратить огромные бюджетные деньги на легионеров»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что в ближайшее время клубам запретят тратить большие деньги на легионеров.

"Я не просто так вернулся в РФС. Нужно всем вместе бороться за улучшение посещаемости. "Спартак" открыл новый стадион, команда играет в хороший футбол – и стадион заполняется. Клубы постоянно обеспокоены, что РФС может у них какие-то права отнять или что-то решить без него. Ничего такого не будет. Мы должны социализировать футбол. Нужно больше говорить об игре, а не о скандалах.

Выводить клубы из-под бюджетного финансирования? Это часть решения. Но не надо запрещать бюджетные деньги и нагонять страху. Тратить огромные деньги на легионеров, на их зарплаты, в ближайшее время будет запрещено, это должны быть рыночные деньги", – сказал Мутко.