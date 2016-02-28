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  • Мутко: «В ближайшее время будет запрещено тратить огромные бюджетные деньги на легионеров»

Мутко: «В ближайшее время будет запрещено тратить огромные бюджетные деньги на легионеров»

28 февраля 2016, 11:55
15

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что в ближайшее время клубам запретят тратить большие деньги на легионеров.

"Я не просто так вернулся в РФС. Нужно всем вместе бороться за улучшение посещаемости. "Спартак" открыл новый стадион, команда играет в хороший футбол – и стадион заполняется. Клубы постоянно обеспокоены, что РФС может у них какие-то права отнять или что-то решить без него. Ничего такого не будет. Мы должны социализировать футбол. Нужно больше говорить об игре, а не о скандалах.

Выводить клубы из-под бюджетного финансирования? Это часть решения. Но не надо запрещать бюджетные деньги и нагонять страху. Тратить огромные деньги на легионеров, на их зарплаты, в ближайшее время будет запрещено, это должны быть рыночные деньги", – сказал Мутко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия Мутко Виталий
Комментарии (15)
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Asbjorn
1456650001
Зенит не обрадуется
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Добрый Бобер
1456651838
С подобными новостями, новым тренером "Зенита" станет Бердыев. Если повезёт.
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prtcs
1456652058
Давно пора прекратить это безобразие. Футболисты считаются профи, но ни кто из них не задумывается, как и с каких фондов выплачивают им зарплаты. Надо сделать так, чтобы зарплата игроков напрямую зависила от посещаемости болельщиками матчей. Сколько собрали денег, столько и получи.
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Sir_Barclays
1456659031
Надо еще и на русских ввести такое,а то Кокорин вышел спокойно походил и зная что ему заплатят спокойно ушел,а Дзюба в своем первом матче постарался и забил и в дальнейшем оправдывает свою зарплату
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fakel-vrn
1456662919
а зачем запрещать тратить деньги на легионеров?..когда можно просто запретить иметь в клубах этих легионеров))...и не надо никаких лимитов..ни жестких..ни мягких))...и тогда уж точно ни один российский клуб не будет тратить силы на игры в кубках...хотя они и с легионерами там не задерживаются)..а многие и вобще туда не попадают))
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fakel-vrn
1456663089
и уменьшить в 2 раза российским футболистам.. они всеравно будут играть за любую зарплату..так как деваться им некуда... кроме как в россии их больше никуда невозьмут))
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REDWHITE_
1456665336
у коней болельщиков нет и не было.)) На стадион они не ходят, только дома, в потных очках по клаве стучат.)) Поэтому и такая низкая посещаемость матчей......
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REDWHITE_
1456665556
"Труба-проект" - это бельмо на глазу моей любимой Родины....
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REDWHITE_
1456667259
На данный момент ситуация складывается таким образом, что сегодня на собрании команды перед матчем с «Зенитом» от игроков НАШЕГО клуба последовало заявление о невыходе на поле в матче кубка. Доподлинно известно, что игроки «Кубани» всецело доверяют нынешней менеджерской команде Олега Мкртчана. Малейшие изменения, как в тренерском штабе, так и в офисе клуба повлекут за собой необратимые последствия, которые приведут к краху клуба, чего и добиваются господа Галицкий, Мутко и примкнувший к ним губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Насколько я знаю, в случае перестановок в руководящем составе, команда оставляет за собой право бойкота матча чемпионата России против казанского «Рубина».
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