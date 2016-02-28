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    Карпин: «В матче «Зенита» и «Кубани» много голов не будет»

    Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин сделал прогноз на матч ¼ финала Кубка России между "Зенитом" и "Кубанью". Специалист считает, что встреча получится скупой на забитые мячи.

    "Сложно сказать, какой футбол мы увидим в воскресенье. Команды выходят после зимнего перерыва, два с лишним месяца не имели игровой практики. Чего ждать от "Зенита" еще можно предположить, питерскую команду мы видели в Лиге чемпионов. А что сейчас из себя представляет "Кубань" — неизвестно. Тем более, что в составе этого клуба произошли изменения. Ушли одни игроки, пришли другие.

    Думаю, "Зенит" сыграет основным составом. Силы экономить им не требуется, наоборот, нужно набирать форму для ответного матча с "Бенфикой". Но хватит ли основы "Зенита", чтобы победить, не уверен.

    Предположу, что в матче не будет забито много голов. В матче с "Бенфикой" мы видели, что у "Зенита" есть проблемы с атакой. "Кубань" матчей еще не играла, но один из основных игроков нападения Мельгарехо покинул команду. Плюс, обычно на "Петровском" эти команды много не забивают. Ну и не факт, что поле будет надлежащего состояния, все-таки еще зима в России. Поэтому не думаю, что в матче будет забито больше двух мячей", - цитирует Карпина "Рейтинг Букмекеров".

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2016 11:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 28 февраля 2016, 12:21

      Обычно так и бывает. Но сегодня будет 3:0, в пользу Зенита.

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    • ...
      Рейтинг: +11226

      alp 28 февраля 2016, 12:09

      сказал валера, хлопнув красненького и затянулся беломором...

      0
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