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    Клейменов: «Из вратарей на ЧЕ-2016 взял бы Акинфеева, Рыжикова и Реброва»

    Бывший голкипер "Динамо" Валерий Клейменов, работающий сейчас тренером вратарей в "Рубине", назвал своих кандидатов в сборную России для Евро-2016.

    – Валерий Семенович, этим летом во Франции пройдет чемпионат Европы. Кого из вратарей вы бы пригласили в сборную России?

    – Акинфеева, Рыжикова и... наверное, Реброва.

    – По Акинфееву вопросов нет, а почему именно Рыжиков и Ребров?

    – Рыжикова бы взял не потому, что с ним работаю, а потому что считаю, что он действительно на данный момент является одним из лучших российских голкиперов. Плюс у него есть опыт выступлений, как в Лиге чемпионов, так и за ту же сборную России. Также немаловажно, что он постоянно играет в "Рубине". Артeм Ребров также имеет постоянную практику, при этом, что важно в данной ситуации с точки зрения психологической устойчивости, играет под прессом спартаковских болельщиков.

    – Вратарские судьбы Рыжикова и Реброва чем-то похожи, не находите?

    – Соглашусь. С Ребровым я работал ещe в дубле московского "Динамо". В один момент у него началась череда травм. Когда спустя много лет "Спартаку" оказался нужен российский вратарь, я посоветовал Валерию Карпину Реброва. Как человек он – "золото", так же как и по отношению к работе. Может это только мне так повезло, но все вратари, с кем я работал, были любители потренироваться.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    28.02.2016 06:30
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