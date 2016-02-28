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  • АПЛ. Дубль Рэшфорда принес «МЮ» победу над «Арсеналом», «Тоттенхэм» обыграл «Суонси»

АПЛ. Дубль Рэшфорда принес «МЮ» победу над «Арсеналом», «Тоттенхэм» обыграл «Суонси»

28 февраля 2016, 18:58
10

В центральном матче 27-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" 3:2. Дубль в составе манкунианцев оформил 18-летний Маркус Рэшфорд.

В другой встрече "Тоттенхэм" дома со счетом 2:1 одержал волевую победу над "Суонси".

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Рэшфорд, 50; 2:0 – Рэшфорд, 50; 2:1 – Уэлбек, 50; 3:1 – Эррера, 65; 3:2 – Озил, 69.

Тоттенхэм – Суонси – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Палоски, 19; 1:1 – Шадли, 70; 2:1 – Роуз, 77.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Арсенал Тоттенхэм Суонси
Комментарии (10)
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LMI
1456675406
АРСЕНАЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!! УБОГИЙ, НИКЧЕМНЫЙ, СЛЮНЯВЫЙ - О Т С Т О Й!!! Никогда этим гермофродитам не быть чемпионами. Я желаю свой любимой команде провалить оставшуюся часть сезона и вылететь даже из будущего розыгрыша ЛЧ. Может хоть это как-то придаст желание что-то менять. Хотя отстойникам НИЧЕГО уже не поможет - это ублюдочные лузеры, вечно четвертые. Желаю Тоттенхему чемпионства - они этого действительно хотят
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DeMoN-MUFC
1456676095
МЮ - молодцы, с такими проблемами с составом выиграли! Падение Ван Гаала вообще повеселило))) А арсеналу пора уже тренера менять
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roman230582
1456676295
Молодцы манкунианцы, не зря на вас поставил. А Венгер снова не удел, походу уплывает чемпионство в очередной раз
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Asbjorn
1456676380
50 млн за Марсьяля XDDDDD,свои воспитанники вон лучше играют
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Вомбат
1456679323
можно ругать Арсенал - там давно стагнация из-за износившегос тренера, но можно и похвалить МЮ за интересный, комбинационный футбол, неожиданно (для полуторного состава) высокого качества.
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AndresLoko
1456679546
Рэшфорд красавчик, Манчестер с победой!!!
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буба спб
1456680884
далеко не фанат МЮ но надо отдать им должное! Рэшфорд красавчик в таком матче отличится дважды-дорогого стоит! Арсенал в очередной раз может попрощаться с надеждой на победу в ПЛ- с такой игрой им на свое стандартное, можно сказать уже пригретое 4е место
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NRM Спец
1456681871
Умница так держать! Сегодня получил удовольствие от игры
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neveldomha
1456726395
Арсенал сделал всё, чтобы МЮ выиграл.
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