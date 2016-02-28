АПЛ. Дубль Рэшфорда принес «МЮ» победу над «Арсеналом», «Тоттенхэм» обыграл «Суонси»

В центральном матче 27-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" – 3:2. Дубль в составе манкунианцев оформил 18-летний Маркус Рэшфорд.

В другой встрече "Тоттенхэм" дома со счетом 2:1 одержал волевую победу над "Суонси".

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Рэшфорд, 50; 2:0 – Рэшфорд, 50; 2:1 – Уэлбек, 50; 3:1 – Эррера, 65; 3:2 – Озил, 69.

Тоттенхэм – Суонси – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Палоски, 19; 1:1 – Шадли, 70; 2:1 – Роуз, 77.

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