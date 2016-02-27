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    Ролан Гусев: «Не стоит вести речь о борьбе «Динамо» за сохранении места в РФПЛ»

    Бывший полузащитник "Динамо" Ролан Гусев рассказал, что ждет бело-голубых во второй части сезона РФПЛ.

    – "Динамо" сделало ставку на молодежь. Теперь нужно дать время не только им, но Андрею Кобелеву. Молодым свойственна нестабильность, пусть поиграют год-два, и тогда результат будет. У москвичей есть способные ребята – Зобнин, Ташаев, Морозов, главное дать им время окрепнуть.

    – Ещенко поможет команде?

    – Андрей опытный футболист, усилит игру в обороне. А вот по Бечираю и Холмену сказать ничего не могу, не видел их в действии.

    – На что сможет претендовать "Динамо"?

    – Не думаю, что бело-голубые будут бороться за попадание в Европу. Также не стоит вести речь о борьбе за сохранение места в Премьер-лиге. Видел команду на сборах, она выглядит получше, чем в первом круге чемпионата.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.02.2016 18:12
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