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    Слуцкий: «Оланаре – человек-загадка»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал об игровых особенностях новичка московского клуба Аарона Оланаре.

    – Любой африканец – кот в мешке. На каждого Мусу – свой Мусса Маазу, на каждого Думбья – свой Секу Олисе. Оланаре – тоже человек-загадка?

    – Да. Он обладает многими качествами, которые всем хорошо известны. Но как они проявятся? Как форвард раскроется? Как будет вести себя в топовом клубе? Мы не можем этого знать. Все покажет только практика. Поэтому вариант с арендой и правом дальнейшего выкупа в данном случае кажется мне оптимальным.

    – Я имел в виду еще и специфическое поведение. Многие помнят безумного Маазу. Футболисты "Уфы", с которой вам 1 марта играть, не под диктофон рассказывают про сумасшедшие выходки Фримпонга… А Оланаре чудит?

    – Все нормально, опасений нет. С Оланаре несколько раз встречались, беседовали. Мы наводили о нем справки. Роль играет и то, что он некоторое время выступал в Европе – в Норвегии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.02.2016 15:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 февраля 2016, 16:25

      Блин, мало своих дикарей с юга.

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      Рейтинг: +119

      nitto 27 февраля 2016, 16:18

      Оланаре - человек загадка, его никто не видит, но он видит всех.

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