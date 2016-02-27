Ван Гаал: «Слухи насчет Моуринью – это настоящий скандал!»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал прокомментировал слухи о возможном назначении на его пост Жозе Моуринью.

"Каждый день я спасаю игроков от давления: все стрелы направлены на меня, а не на них. Все это нацелено на меня. Странным образом вся эта ситуация вокруг меня дает преимущество моим футболистам. Я вижу, что их не критикуют – только меня.

Моуринью много чего говорил мне, но он не обязан мне что-то рассказывать. Я нахожу всю эту ситуацию глупой.

Я не хочу, чтобы "Манчестер Юнайтед" что-то предпринимал по этому поводу. Я даже не хочу, чтобы они реагировали на те вещи, которые я читаю в СМИ. Мы – клуб и я – не собираемся помогать прессе, опровергая что-то.

Я думаю, что все это – настоящий скандал!", – сказал ван Гаал.