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    АПЛ. Гол Ивановича помог «Челси» обыграть «Саутгемптон» и другие результаты

    В матче 27-го тура АПЛ "Саутгемптон" не сумел справиться с "Челси" 1:2.

    В других встречах "Сток Сити" благодаря дублю Марко Арнаутовича одержал победу над "Астон Виллой", "Лестер" сломил сопротивление "Норвича", "Уотфорд" поделил очки с "Борнмутом".

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Лестер – Норвич – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ульоа, 89.

    Саутгемптон – Челси – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лонг, 42; 1:1 – Фабрегас, 75; 1:2 – Иванович, 89.

    Сток Сити – Астон Вилла – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Арнаутович, 51; 2:0 – Арнаутович, 56; 2:1 – Бакуна, 79.

    Уотфорд – Борнмут – 0:0

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2016 19:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +40

      Выключатель 30 27 февраля 2016, 20:22

      Иванович молодец. Заслужили победу синие!!!

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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 27 февраля 2016, 20:04

      Айда Лестер, айда Челси.

      0
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