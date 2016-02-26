Юсупов не захотел возвращаться в «Динамо»

Сразу было понятно что он в Зените не приживется как и Рязанцев.
Полузащитник "Зенита" Артур Юсупов, ранее выступавший за московское "Динамо", мог вернуться в стан бело-голубых этой зимой.
Как сообщает источник, москвичи хотели арендовать хавбека, не проходящего в основной состав питерского клуба, до конца сезона. Отмечается, что финансовые условия контракта, предлагаемого Юсупову были сопоставимы с его соглашением с "Зенитом", однако игрок ответил "Динамо" отказом.
В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл в 21 матче за сине-бело-голубых и отметился одной результативной передачей.