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    Юсупов не захотел возвращаться в «Динамо»

    Полузащитник "Зенита" Артур Юсупов, ранее выступавший за московское "Динамо", мог вернуться в стан бело-голубых этой зимой.

    Как сообщает источник, москвичи хотели арендовать хавбека, не проходящего в основной состав питерского клуба, до конца сезона. Отмечается, что финансовые условия контракта, предлагаемого Юсупову были сопоставимы с его соглашением с "Зенитом", однако игрок ответил "Динамо" отказом.

    В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл в 21 матче за сине-бело-голубых и отметился одной результативной передачей.

    Источник: Life

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    26.02.2016 14:24
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +803

      jet andy 26 февраля 2016, 18:38

      Сразу было понятно что он в Зените не приживется как и Рязанцев.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 февраля 2016, 17:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Динамо-дно

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 февраля 2016, 16:13

      Забурел Артурка в Питере

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 26 февраля 2016, 16:06

      Слишком много о себе возомнил. Дружба с денисовым даром не прошла.

      3
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