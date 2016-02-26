Ракицкий: «Хотим сыграть с «МЮ» или «Фенербахче»

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий прокомментировал победу над "Шальке-04" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"В первые 10 минут игроки "Шальке" создали два хороших момента, попали в штангу, и Андрей нас выручил. Хорошо, что не пропустили. Потом уже настроились, вошли в игру, стали действовать более агрессивно, подсказывали друг другу, бились. Здорово сегодня играли на контратаках. Тайсон убегал, Витя Коваленко демонстрировал дриблинг, Феррейра тоже молодец. Наши контратаки и сделали результат. Вся команда сыграла хорошо.



Молодежь также была на высоте. Витя Коваленко хоть и очень устал, но мяч забил, Борячука поздравили с дебютом. Пусть он вышел на пять минут, но это уже прогресс. Нужно сказать большое спасибо Мистеру за то, что выпускает на такие важные игры. Неплохо было бы сыграть с МЮ или "Фенербахче". Посмотрим", - сказал Ракицкий.