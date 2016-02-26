Щасны: «Победа над «Краснодаром» - очень серьезный успех для «Спарты»

Главный тренер "Спарты" Зденек Щасны прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара" (3:0) и выход в следующую стадию турнира.

"Это очень серьезный успех для нашей команды. Это была игра двух разных таймов. В первой половине встречи "Краснодар" показал хороший футбол и создал много моментов. Если бы российский клуб смог забить, игра сложилась бы по-другому. Тем не менее мы смогли отбиться, вышли на второй тайм, использовали свои моменты и одержали победу", - отметил Щасны.