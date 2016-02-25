Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лига Европы. «Краснодар» крупно уступил «Спарте»

25 февраля 2016, 22:50
23

В матче 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" на своем поле проиграл пражской "Спарте". Чехам удалось провести в ворота Андрея Диканя три безответных гола. Таким, образом "быки" проиграли в двухматчевом противостоянии с общим счетом (0:4) и вылетели из турнира.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Краснодар (Россия) – Спарта (Чехия) – 0:3 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Маречек, 51; 0:2 – Фрыдек, 57; 0:3 – Фатай, 70.

Краснодар: Дикань, Петров, Гранквист, Страндберг, Калешин, Каборе, Ахмедов, Перейра (Вандерсон, 62), Смолов (Торбинский, 75), Мамаев (Жоаозиньо, 62), Ари.

Спарта: Бичик, Намойнесу, Брабец, Голек, Загустел, Ваха, Маречек (Матейовски, 79), Дочкал (Конате, 84), Фридек, Крейчи, Фатай (Юлиш, 76).

Предупреждения: Каборе, 23; Маречек, 41; Перейра, 45; Фатай, 64; Смолов, 72.

Удаление: Каборе, 68.

Судья: Стефан Юханнессон

Календарь Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Лига Европы Краснодар Спарта
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Обер-КанцлерЪ
1456429910
Похоже российский футбол скатился в сраное гавно!!!
Ответить
Juve1897
1456430067
Чехи просто перебегали наших. Функционально оказались не готовы Краснодарцы. Досадно конечно.
Ответить
sevsor
1456430800
Наши ленивые миллионеры-"футболисты" начинают нас приучать ничему не удивляться(( Раньше говорили: "Платили бы нам как западным футболистам, ух! всех в клочья разнесём!"(( Сейчас, наверное, только у Смолова оклад, как годовой бюджет "Спарты"...и что, ещё больше надо, чтобы начали поднимать свои "золотые ножки?(((
Ответить
CSKA №1
1456431240
Краснодар ГАВНО!!!
Ответить
Swamp_07
1456431256
Из двух сегодняшних игр запомнились только Самедов и Ари, которые что то хотели и могли! А в остальном был черный четверг! Одна весенняя надежда это Зенит.
Ответить
capuchinetch2
1456432874
Снова мы без европы. Как в басне у Крылова - как ни меняйтесь (сезонами) не будет толка. И зачем весь этот сыр-бор нужен был с переходом на осень-весна? Не там надо было искать и не ломать, что было построено за 70 лет. Надо было менять систему управления и игроков воспитывать не на миллионных контрактах, а на уважении к клубу, к стране. Ээээх.
Ответить
Лыков
1456435585
Зачем вы грызётесь? Глоры вы. Прийдите на стадион и выскажитесь. Диванное войско
Ответить
mutabor0992
1456436669
Дебилы!Всех на Колыму!
Ответить
Russianrfs
1456455825
Пять игр и один гол....BINGO
Ответить
serhz
1456467714
Зачем вся эта показная борьба за путёвки в Евролигу если оказавшись там демонстрируют полное безразличие и к футболу и к болельщикам -да и к стране тоже. Надо зарплату этим игрунам очень резко убавить -а то в башке одни баксы и машины по 10-15млн- вон Тарасику штраф-25млн -а ему до известного места.
Ответить
Главные новости
Шварц прокомментировал первую победу с «Динамо» после своего возвращения
17:26
1
Головин забил «Ливерпулю» в товарищеском матче
17:20
Евсеев назвал причину поражения махачкалинского «Динамо» от московского
17:17
3
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»
16:37
3
РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)
16:26
5
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
16:10
Ловчев – о «Локомотиве»: «Может откатиться в середняки»
15:41
3
«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего
15:25
6
ФотоОвечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем «Динамо» – «Динамо Мх»
15:19
2
«Локомотиву» предложили тренера на замену Галактионову
14:24
3
Все новости
Все новости
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Opta определила фаворитов Лиги Европы и Лиги конференций
17 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+