Лига Европы. «Краснодар» крупно уступил «Спарте»

В матче 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" на своем поле проиграл пражской "Спарте". Чехам удалось провести в ворота Андрея Диканя три безответных гола. Таким, образом "быки" проиграли в двухматчевом противостоянии с общим счетом (0:4) и вылетели из турнира.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Краснодар (Россия) – Спарта (Чехия) – 0:3 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Маречек, 51; 0:2 – Фрыдек, 57; 0:3 – Фатай, 70.

Краснодар: Дикань, Петров, Гранквист, Страндберг, Калешин, Каборе, Ахмедов, Перейра (Вандерсон, 62), Смолов (Торбинский, 75), Мамаев (Жоаозиньо, 62), Ари.

Спарта: Бичик, Намойнесу, Брабец, Голек, Загустел, Ваха, Маречек (Матейовски, 79), Дочкал (Конате, 84), Фридек, Крейчи, Фатай (Юлиш, 76).

Предупреждения: Каборе, 23; Маречек, 41; Перейра, 45; Фатай, 64; Смолов, 72.

Удаление: Каборе, 68.

Судья: Стефан Юханнессон

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