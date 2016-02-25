Лига Европы. «Локомотив» упустил победу над «Фенербахче» и покинул турнир

В 1/16 финала Лиги Европы московский "Локомотив" на своем поле не сумел удержать положительный результат в ответном поединке с турецким "Фенербахче". На гол полузащитника Александра Самедова, забитый под занавес первого тайма, стамбульцы ответили мячом капитана команды хавбека Мехмета Топала на 83 минуте после подачи углового. Таким образом, железнодорожники вылетели из текущего розыгрыша Лиги Европы, проиграв туркам с общим счетом (1:3).

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Локомотив (Россия) – Фенербахче (Турция) – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Самедов, 45; 1:1 – Топал, 83.

Локомотив: Гильерме, Пейчинович, Дюрица, Чорлука, Денисов, Касаев (Жемалетдинов, 81), Фернандеш (Шкулетич, 73), Самедов, Коломейцев, Ндинга (Михалик, 13), Миранчук.

Фенербахче: Фабиано, Кьяер, Алвеш, Генюл (Озбайраклы, 44), Калдырым, Топал, Соуза, Туфан (Кадлец, 74), Шен, Эркин, ван Перси, Нани (Потук, 78).

Предупреждения: Коломейцев, 53; Михалик, 54; Туфан, 63; Соуза, 67; Жемалетдинов, 82.

Судья: Иван Кружляк

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