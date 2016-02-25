Скрипченко: «Рязанцев быстро схватил то, что мы прививаем команде»

Наставник "Урала" Вадим Скрипченко рассказал о том, как адаптируется к команде новобранец полузащитник Александр Рязанцев.

"Саша вчера провел с нами вечернюю тренировку. Она была направлена на моделирование игровых действий сегодняшнего матча. За скоротечное время он ознакомился с игровыми направлениями, которые мы требуем от ребят. Учитывая то, что он квалифицированный и интеллектуальный футболист, вчера на тренировке и сегодня в игре Саша быстро схватил то, что мы прививаем команде.



Можно отметить, что сегодня он хорошо вышел на замену. Понятно, что его физическое состояние еще не идеальное, потому что в полном объеме он стал тренироваться недавно. То есть на 100%. Поэтому с точки зрения функционального состояния ему нужно подтянуть кондиции, чтобы играть все 90 минут", - сказал Скрипченко.