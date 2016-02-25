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    Холмен: «Чемпионат России – сильная лига»

    Новичок московского "Динамо" защитник Себастьян Холмен поделился первыми впечатлениями о новом для себя чемпионате и клубе.

    "Знал, что "Динамо" – клуб с историей. А чемпионат России – сильная лига. Это большой шаг для шведского игрока. Я много хорошего слышал о клубе, и мне сразу все понравилось.

    Все футболисты хотели бы играть в топ-чемпионатах. Но сейчас я сконцентрирован на выступлении за "Динамо". Возможно, так здорово себя проявлю, что через пару лет уеду в ту же Англию. А пока счастлив быть здесь", — сказал швед.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.02.2016 06:17
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