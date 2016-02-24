Перейра: «Может, мне самому выйти на поле и сыграть в атаке?

Главный тренер "Фенербахче" Витор Перейра заявил, что в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива" его подопечные постараются сыграть в атакующий футбол. Напомним, первую встречу турецкий клуб выиграл со счетом 2:0.

– После пресс-конференции мы спросили главного тренера "Локомотива" Игоря Черевченко, кого бы он хотел видеть на острие атаки "Фенербахче" – ван Перси или Фернандао. Он ответил, что никого из них. А кого выберете вы?

– Может, раз так, тогда мне самому выйти и сыграть в атаке? А если серьезно, то мы одна команда. Завтра у нас на поле выйдут 11 человек, и я могу гарантировать, что все они покажут характер. Будет ли играть ван Перси или Фернандао – значения не имеет. Мы в любом случае хотим показать свою игру, побольше контролировать мяч и атаковать. Защищаться тоже будем, но не все же время. Те команды, которые только обороняются, не оставляют след в еврокубках. А мы хотим это сделать, – сказал Перейра.