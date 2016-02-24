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  • Иванов: «Большую часть зарплаты Рязанцева взял на себя «Зенит»

Иванов: «Большую часть зарплаты Рязанцева взял на себя «Зенит»

24 февраля 2016, 18:26
4

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал переход в команду полузащитника "Зенита" Александра Рязанцева.

"Видимо, "Зенит" не нашел покупателя и решил отдать Сашу в аренду. Парню же надо играть. Это очень достойный футболист. У нас он будет регулярно выходить на поле. Думаю, что сможет попасть в сборную и поехать на чемпионат Европы.

Рязанцев - замена Ерохину? Они немного разные футболисты. Но в целом, считаю, Рязанцев лучше Ерохина, посильнее будет. Осталась ли обида на Ерохина? Осталась.

Большую часть зарплаты Александра взял на себя "Зенит". "Урал" - все-таки небольшой клуб, бюджет у нас ограничен", - сказал Иванов.

Напомним, что "Урал" арендовал Рязанцева до конца этого сезона. Что касается Александра Ерохина, то он этой зимой перешел в "Ростов".

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Урал Ростов Рязанцев Александр
Комментарии (4)
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APchelov
1456329150
Есть идея! Может, Газпром будет платить всем игрокам РФПЛ
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Aztec58
1456329615
Ага, Рязанцев посильнее Ерохина, но покупателей на него нет и не предвидятся.
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Вомбат
1456330349
Сначала Зенит скупает лучших игроков у сильных команд. Потом Зенит отдает их НЕ В АРЕНДУ, так как продолжает платить им зарплату, а просто в пользование более слабым командам. То есть Газпром финансирует выравнивание составов команд РПЛ, усиливая конкуренцию в чемпионате. Как это патриотично!
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