Иванов: «Большую часть зарплаты Рязанцева взял на себя «Зенит»

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал переход в команду полузащитника "Зенита" Александра Рязанцева.

"Видимо, "Зенит" не нашел покупателя и решил отдать Сашу в аренду. Парню же надо играть. Это очень достойный футболист. У нас он будет регулярно выходить на поле. Думаю, что сможет попасть в сборную и поехать на чемпионат Европы.

Рязанцев - замена Ерохину? Они немного разные футболисты. Но в целом, считаю, Рязанцев лучше Ерохина, посильнее будет. Осталась ли обида на Ерохина? Осталась.

Большую часть зарплаты Александра взял на себя "Зенит". "Урал" - все-таки небольшой клуб, бюджет у нас ограничен", - сказал Иванов.

Напомним, что "Урал" арендовал Рязанцева до конца этого сезона. Что касается Александра Ерохина, то он этой зимой перешел в "Ростов".