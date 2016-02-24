Уткин: «Сегодня на договор переходишь, завтра идешь в Ж»

По большому счету всех бы этих московско-нтвешных балабонов нужно разогнать... Ежели их сравнивать с золотым временем когда о футболе-хоккее и т.д. нам рассказывали чемпионы мира и олимпийских игр то нынешний комментарий не боле чем базар-вокзал-фанера-гвозди. На ТВ нынче работает лишь один профи, это Геннадий Орлов, который говорит то о чем знает не по наслышке, а все эти нобели, стогниенки и прочие как МАХ гоняли мячик в дыр-дыр, на этом уровне они и работают. Плюс к тому еще и неприкрыто болеют в эфире за свои команды. Так что потеря бойцов пройдет незаметно, т.к. таких хоть пруд пруди...
Телекомментатор Василий Уткин прокомментировал отстранение Кирилла Дементьева и Алексея Андронова от работы на "Матч ТВ".
"Что и требовалось доказать: сегодня на договор переходишь, завтра идешь в Ж. Будни спортивного телевидения. Потому я и ушел", – написал Уткин в своем Twitter.
Стоит отметить, что сам Уткин покинул "Матч ТВ" некоторое время назад. Ранее Андронов и Дементьев были выведены из штата и переведены на гонорарную систему оплаты.