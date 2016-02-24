Уткин: «Сегодня на договор переходишь, завтра идешь в Ж»

Телекомментатор Василий Уткин прокомментировал отстранение Кирилла Дементьева и Алексея Андронова от работы на "Матч ТВ".

"Что и требовалось доказать: сегодня на договор переходишь, завтра идешь в Ж. Будни спортивного телевидения. Потому я и ушел", – написал Уткин в своем Twitter.

Стоит отметить, что сам Уткин покинул "Матч ТВ" некоторое время назад. Ранее Андронов и Дементьев были выведены из штата и переведены на гонорарную систему оплаты.