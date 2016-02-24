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    Уткин: «Сегодня на договор переходишь, завтра идешь в Ж»

    Телекомментатор Василий Уткин прокомментировал отстранение Кирилла Дементьева и Алексея Андронова от работы на "Матч ТВ".

    "Что и требовалось доказать: сегодня на договор переходишь, завтра идешь в Ж. Будни спортивного телевидения. Потому я и ушел", – написал Уткин в своем Twitter.

    Стоит отметить, что сам Уткин покинул "Матч ТВ" некоторое время назад. Ранее Андронов и Дементьев были выведены из штата и переведены на гонорарную систему оплаты.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2016 18:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +368

      mik1954 25 февраля 2016, 12:06

      По большому счету всех бы этих московско-нтвешных балабонов нужно разогнать... Ежели их сравнивать с золотым временем когда о футболе-хоккее и т.д. нам рассказывали чемпионы мира и олимпийских игр то нынешний комментарий не боле чем базар-вокзал-фанера-гвозди. На ТВ нынче работает лишь один профи, это Геннадий Орлов, который говорит то о чем знает не по наслышке, а все эти нобели, стогниенки и прочие как МАХ гоняли мячик в дыр-дыр, на этом уровне они и работают. Плюс к тому еще и неприкрыто болеют в эфире за свои команды. Так что потеря бойцов пройдет незаметно, т.к. таких хоть пруд пруди...

      0
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      Рейтинг: -2

      Aslan Akkalaev 25 февраля 2016, 07:17

      Генич и гном.. как его там забыл- вот они и педер*сты!!

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 24 февраля 2016, 20:53

      Их и так полно развелось,а комментировать профессионально,как это делали в советское время Озеров,Махарадзе,Перетурин, практически некому! Тот же Уткин начинал когда-то интересно,но высокие зарплаты и сытная жизнь на НТВ-плюс сделали свое дело!

      2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 24 февраля 2016, 20:38

      Березовский создал ТV-6 и на этой частоте вещания ничего толком создать не могут.

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 24 февраля 2016, 19:08

      Уткин прав. Проект «Матч ТВ» изначально был слишком амбициозным по деньгам, в итоге так и вышло: для старта потратились, а теперь спешно сокращают издержки. Самое смешное, что даже когда было полное финансирование, канал мало что из себя представлял, а теперь вообще все на самотек пустили.

      6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 февраля 2016, 18:32

      А чё ..опу рвали в начале?Выслужится хотели? И целый детектив сделали: пойду,не пойду,,на МАТЧ ТВ.Так вам и надо.

      -3
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      Рейтинг: 0

      акшап 24 февраля 2016, 18:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Этому отожравшемуся алкашу вообще делать не хер на ТВ ! Жопу свою уже с трудом поднимает ! Пускай на автобусе в Наш Футбол катается ,ПОЗОРНИК!!!!!!!

      -7
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 февраля 2016, 18:15

      Диалектика, блин.

      0
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