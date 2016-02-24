Моуринью: «Лучшим решением для меня будет приступить к работе со следующего сезона»

Португальский специалист Жозе Моуринью заявил, что он намерен вернуться к работе в следующем сезоне.

"Я очень скучаю по футболу, так как люблю эту игру. Но в жизни нужно принимать хорошо взвешенные решения. В данный момент я наслаждаюсь свободным временем, хотя журналисты постоянно отправляют меня в разные клубы, то в "Интер", то в Китай.

Мне кажется, что лучшим решением для меня будет приступить к работе со следующего сезона", — сказал Моуринью.

Ранее сообщалось, что португальский наставник договорился с "Манчестер Юнайтед".