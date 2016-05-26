Подписывайтесь на «Бомбардир» в Instagram

«Бомбардир» продолжает вести активную жизнь в популярных социальных сетях. Теперь у нас появилась страничка и в Instagram.

Самые интересные новости и материалы, иногда веселые, иногда грустные, а иногда просто ужасные картинки и шутки от наших редакторов, посты из жизни редакции «Бомбардира», конкурсы и розыгрыши с подарками от нас и наших партнеров – все это и многое другое на страничках «Бомбардира» в соцсетях.

Итак, заходим, лайкаем, подписываемся:

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