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    Перейра взял в Москву 20 футболистов

    Главный тренер "Фенербахче" Витор Перейра взял с собой в Москву на матч 1/16 финала Лиги Европы с "Локомотивом" 20 футболистов. Команда отправилась в российскую столицу сегодня утром.

    Состав "Фенербахче": Волкан Демирель, Фабиано Рибейро, Махмут Ташкиран, Бруну Алвеш, Симон Кьяер, Михал Кадлец, Джанер Эркин, Хассан Али Калдырым, Гекхан Генюл, Шенер Озбайраклы, Мехмет Топал, Жосеф Соуза, Озан Туфан, Уйгар Зейбек, Рамазан Дживелек, Волкан Шен, Алпер Потук, Луиш Нани, Фернандан, Робин ван Перси.

    Напомним, что матч "Локомотив" — "Фенербахче" состоится 25 февраля.

    Источник: ФК «Фенербахче»

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    24.02.2016 11:51
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 24 февраля 2016, 15:08

      Локо встретит фенер с вывеской-добро пожаловать в ад,и проиграет 0-1

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 24 февраля 2016, 12:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мог и дубль взять

      -4
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      ...
      Рейтинг: +483

      headdevil > REDWHITE_ 24 февраля 2016, 13:09

      во во

      0
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