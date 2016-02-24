Перейра взял в Москву 20 футболистов

Главный тренер "Фенербахче" Витор Перейра взял с собой в Москву на матч 1/16 финала Лиги Европы с "Локомотивом" 20 футболистов. Команда отправилась в российскую столицу сегодня утром.

Состав "Фенербахче": Волкан Демирель, Фабиано Рибейро, Махмут Ташкиран, Бруну Алвеш, Симон Кьяер, Михал Кадлец, Джанер Эркин, Хассан Али Калдырым, Гекхан Генюл, Шенер Озбайраклы, Мехмет Топал, Жосеф Соуза, Озан Туфан, Уйгар Зейбек, Рамазан Дживелек, Волкан Шен, Алпер Потук, Луиш Нани, Фернандан, Робин ван Перси.

Напомним, что матч "Локомотив" — "Фенербахче" состоится 25 февраля.