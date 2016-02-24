Энрике похвалил Бускетса после матча с «Арсеналом»

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике расхвалил полузащитнику команды Серхио Бускетса. Специалист признал, что не собирался менять игрока в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским "Арсеналом" (2:0).

"Я не собирался менять Бускетса и сделал бы это в том случае, если бы он не был полностью готов продолжить игру. У него нет травмы. Бускетс – это супер Бускетс, и он имеет фундаментальное значение для нас. Такие футболисты, как он, являются экспертами, и сами знают, когда надо просить замену", — сказал Энрике.

Ответный матч каталонского и лондонского клуба пройдет 16 марта на поле "Барселоны".