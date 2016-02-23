Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тошич: «Нам надо выходить на поле и завоевывать золотые медали»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич признал, что с нетерпением ждет возобновления чемпионата России.

    – Зоран, вы на этом сборе пропустили пару дней из-за простуды, надеюсь, это никак не повлияло на подготовку?

    – Нет, пропустил совсем немного в самом начале, но потом все тренировки отработал, так что полностью готов и с нетерпением жду второй части сезона.

    – Бытует мнение, что свою лучшую игру вы показываете именно весной. Как прокомментируете такое наблюдение?

    – Любой футболист стремится держаться на высоком уровне в течение всего сезона. Но при этом у каждого бывают небольшие спады. Думаю, необязательно искать закономерности в этом плане – тем более что совсем скоро как раз начнется весна. Нам надо всем выходить на поле и завоевывать золотые медали!

    Напомним, что уже 1 марта армейцы сыграют против "Уфы" в рамках 1/4 финала Кубка России.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2016 17:21
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 февраля 2016, 19:02

      Ну если вы ВСЕ СКОПОМ выйдете, тогда есть шанс)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1305

      Taps 23 февраля 2016, 18:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЦСКА будет вторым после "Зенита".

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. > Taps 24 февраля 2016, 16:43

      Мечтать не вредно.Зениту ещё пыхтеть до 1 места))))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11