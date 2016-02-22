Буффон: «Возможно, у «Баварии» вообще нет недостатков»

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии" похвалил соперников.

"Нам предстоит сыграть с очень сильной командой, у которой почти нет недостатков. Возможно, их нет вообще. Но и у нас сейчас удачная полоса. Мы играем намного более уверенно, чем три года назад. К тому же у нас теперь больше информации о "Баварии", – сказал Буффон.

Также голкипер туринцев высоко оценил вратаря "Баварии" Мануэля Нойера.

"Это великий вратарь, которого можно поставить в одни ряд с Касильясом, Чехом и Каном".