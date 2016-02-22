Нойер: «Буффон был для меня ролевой моделью»

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер поделился своим мнением о голкипере "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоне.

"Буффон выступает на международном уровне уже долгие годы и каждый сезон принимает участие в самых важных турнирах. По-моему, это достойно восхищения.

Я наблюдал за его игрой в Лиге чемпионов и в матчах за сборную Италии, и он был для меня ролевой моделью. Прекрасно, что он все еще выступает и у меня есть возможность сыграть против него", – сказал Нойер.

Напомним, во вторник "Бавария" сыграет против "Ювентуса" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.