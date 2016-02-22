Каранка: «Слуцкого знают во всей Европе»

Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка рассказал, что рулевой ЦСКА Леонид Слуцкий хорошо известен во всей Европе.

– Вы знакомы с Леонидом Слуцким?

– Лично, к сожалению, нет. Но я в курсе, какой он талантливый специалист. Одновременно тренировать сильный российский клуб и национальную сборную – очень круто! Слуцкий известен не только в России – во всей Европе знают, что он прекрасно подкован в тактическом плане. Так что можете быть спокойны за будущее ЦСКА и сборной России.