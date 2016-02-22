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    Дзагоев: «Если проиграю в нарды или крестики-нолики, наверное, волосы на себе рвать не буду»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как проходит подготовка армейцев ко второй части сезона РФПЛ.

    – Алан, сегодня на тренировке твоя команда проиграла двусторонку из-за судейской ошибки. Вы очень сильно возмущались, и, как показалось сначала, несколько наигранно. На самом деле – нет?

    – Вот еще, наигранно!.. Возмущались по-настоящему – обычное дело на тренировке. Просто выпустили немного пар.

    – Ты злился больше всех, в связи с чем пришла на память старая футбольная байка: однажды Давид Кипиани сказал про своего друга Владимира Гуцаева: "Как настоящий осетин, он ненавидит проигрывать даже в нарды!" На что Гуцаев ответил: "Дато, нарды – это серьезная игра! Осетин ненавидит проигрывать даже в крестики-нолики"!..

    – (Смеется) Не могу сказать за всех осетин. Лично я, если проиграю в нарды или крестики-нолики, наверное, волосы на себе рвать не буду. Но футбол – другое дело. В нем правда терпеть не могу проигрывать!

    Источник: ПФК ЦСКА

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    22.02.2016 17:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      Daler(m.u.real) 23 февраля 2016, 09:41

      Норм.игрок

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Boniel+ 22 февраля 2016, 20:47

      В футбол так и не научился играть.Сплошные понты!

      -3
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