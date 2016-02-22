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    Кадыров: «Сделали «Локомотиву» предложение по Тарасову, но получили отказ»

    Глава Чечни и почетный президент "Терека" Рамзан Кадыров заявил, что "Локомотив" отказал грозненскому клубу в трансфере полузащитника Дмитрия Тарасова. Об этом сообщает "Русская служба новостей".

    "Я считаю, что он не нарушил ничего. Этот человек любит своего президента, любит свою Родину. Он показал, что спортсмены поддерживают Путина, футболисты его поддерживают, артисты, народ поддерживает нашего президента.

    Я хотел купить его со всеми штрафами, которые они заявили. Сегодня мы получили ответ, что они не будут говорить о трансфере. Отказ. Но что поделать. Я хотел его поддержать.

    Я не просто так сделал заявление, я согласовал это с руководством "Терека", с президентом клуба Даудовым, главным тренером. После ухода Маурисио, других футболистов Тарасов нам необходим. Тем более такой гражданин России. Мой ход – это не пиар-ход, я реально хотел его купить", отметил Кадыров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2016 15:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +281

      serhz 23 февраля 2016, 09:37

      Район мусульманский-одеваться надо соответственно-а баба его всю жизнь с голой грязной жопой- нет -в ТЕРЕК очень опасно

      -1
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      Рейтинг: +111

      mahb9ik 22 февраля 2016, 16:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ага да не пиариться, просто пиздит налево и направо)))

      -4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 февраля 2016, 15:37

      До дона Корлеоне не дотягивает, тому не отказывали.

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