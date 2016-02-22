Кечинов: «Такие футболисты, как Мельгарехо, нужны любой команде»

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал переход в стан красно-белых экс-нападающего "Кубани" Лоренцо Мельгарехо.

– На данный момент у "Спартака" только одно приобретение – бывший нападающий "Кубани" Лоренцо Мельгарехо. Не маловато ли?

– Если команда ставит высокие задачи – то еще какое-то усиление должно быть обязательно. Я считаю, что нужно укрепить линию обороны, а именно – позицию центрального защитника. А что касается Мельгарехо, я не знаю, где Дмитрий Аленичев хочет его использовать. Если на позиции крайнего нападающего, значит, команде не будет нужен форвард.

В принципе, в "Кубани" этот футболист выступал ярко выраженным нападающим и много забивал. Если его будут использовать в качестве вингера, на позиции Промеса, слева или справа – тогда нужен будет еще один забивной форвард.

– Мельгарехо усилит игру "Спартака" впереди?

– В "Кубани" он играл очень агрессивно, отлично выглядел, забивал. Если он станет это показывать в "Спартаке" – смело можно будет говорить об усилении для клуба. Мне кажется, такие футболисты нужны любой команде.