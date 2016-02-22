Лафата пропустит ответный матч с «Краснодаром»

Главный тренер "Спарты" Зденек Щасны рассказал о том, что команда не может рассчитывать на своего главного нападающего Давида Лафату в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы с "Краснодаром".

"Лафата находится под наблюдением врачей, и мы держим с ними связь. Нам не хочется слишком торопить процесс восстановления. Он мог бы присоединиться к команде накануне, но это был бы неоправданный риск. Вероятно, Давид не будет играть в Краснодаре и появится на поле во встрече с "Дуклой", — сказал наставник пражан.

Напомним, что матч "Краснодар" — "Спарта" состоится в четверг, 25 февраля.