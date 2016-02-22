Коке: «Мы будем бороться до конца»

Полузащитник "Атлетико" Коке заявил, что его команда не расстроена после ничейного результата в матче с "Вильярреалом" (0:0.

"Сейчас мы на втором месте и будем бороться до конца, чтобы финишировать высоко. Мы играли с "Вильярреалом" интенсивно, но нам не хватало эффективности в атаке, где мы должны были быть более агрессивными. Соперник действовал организованно и играл хорошо", - сказал футболист.

На текущий момент "матрасники" занимают в турнирной таблице второе место. На первой строчке идет "Барселона", которая опережает "Атлетико" на восемь очков.