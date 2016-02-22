Экс-игрок «Спартака»: «Команде нужно укрепить линию обороны»

Бывший хавбек московского "Спартака" Валерий Кечинов считает, что красно-белым следует усилиться в зимнее трансферное окно, если команда ставит высокие цели на этот сезон.

"Если команда ставит высокие задачи, то еще какое-то усиление должно быть обязательно. Я считаю, что нужно укрепить линию обороны, а именно позицию центрального защитника. А что касается Мельгарехо, я не знаю, где Дмитрий Аленичев хочет его использовать. Если на позиции крайнего нападающего, значит, команде не будет нужен форвард. В принципе, в "Кубани" этот футболист выступал ярко выраженным нападающим и много забивал. Если его будут использовать в качестве вингера, на позиции Промеса, слева или справа, — тогда нужен будет еще один забивной форвард", — сказал Кечинов.