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    Агент Миланова: «По завершении сезона Георгий однозначно вернется в ЦСКА»

    Мирчо Димитров, представляющий интересы хавбека ЦСКА Георгия Миланова отметил, что уровень его нынешнего клуба "Грассхопера", в котором болгарин проведет в аренде остаток сезона, несопоставим с уровнем самого игрока. По словам агента, летом состоится возвращение Миланова в армейский клуб.

    "Грассхоппер" – все-таки клуб не уровня Миланова. Он сразу отметил, что разница между ЦСКА и швейцарским клубом довольно велика. Речь о том, что Георгий останется в команде по окончании аренды, не идет. Он, разумеется, вернется в Россию. Швейцария – прекрасная страна. Георгию нравится город, он получил там все, что было необходимо. Он скучает по ЦСКА и по Москве, но такова футбольная судьба. Наверное, на данном этапе так будет лучше и для него, и для ЦСКА", – сказал Димитров.

    Напомним, сегодня состоялся дебют полузащитника в составе "кузнечиков". Миланов вышел с первых минут в поединке чемпионата Швейцарии против "Сьона" (3:0) и был заменен на 75-й минуте.

    Источник: Р-Спорт

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    22.02.2016 00:16
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