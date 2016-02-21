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    «Кубань» дала опровержение слухам о расставании с Армашем

    "Кубань" дала опровержение информации об уходе из команды защитника Игоря Армаша. Напомним, сегодня СМИ сообщили о разрыве краснодарским клубом контракта с молдавским игроком.

    "В футбольном клубе "Кубань" с недоумением восприняли появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что защитник желто-зеленых Игорь Армаш якобы может покинуть команду в ходе зимнего перерыва в чемпионате России. Официально заявляем: эта информация не соответствует реальности.

    Игрок обороны сборной Молдавии защищает желто-зеленые цвета с 2010 года, пройдя с "Кубанью" путь от золотых медалей Первенства России до баталий Лиги Европы. В преддверии возобновления сезона Игорь Армаш вместе с другими футболистами готовится к будущим матчам, а клуб рассчитывает на него как на основного игрока обоймы кубанского коллектива", – говорится в заявлении краснодарского клуба.

    Источник: ФК «Кубань»

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    21.02.2016 22:43
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