Орлов: «Тотти обидел Спаллетти своим интервью»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к конфликту нападающего "Ромы" Франческо Тотти с наставником "волков", бывшим главным тренером "Зенита" Лучано Спаллетти.

– Вы знаете, я же комментировал матч "Рома" – "Милан" в начале января, когда Тотти вышел на замену. Я тогда не удержался и сказал: ну конечно, он не играет, как Император… Во-первых, у него лишний вес, во-вторых, уже не то движение. Для того, чтобы ему вновь обрести форму, я даже не знаю, что нужно сделать… Представляете, как надо бегать!

– Значит, Спаллетти был прав, не ставя его в состав?

– Мне кажется, Тотти немного обидел Спаллетти своим интервью. Ведь Лучано всегда нормально и хорошо и о нем говорил. Просто для каждого футболиста сложно повесить бутсы на гвоздь, когда приходит время. В данном случае нужно действовать очень деликатно. И решение принимает сам спортсмен. Наш великий тренер Анатолий Владимирович Тарасов всегда в таких случаях говорил, что надо резать по живому. Последнее слово при определении состава за тренером. Другое дело, что клуб должен смягчить эту ситуацию и в крайнем случае устроить Тотти прощальный матч

– То есть, вы на стороне главного тренера?

– Да даже не на стороне Лучано. На стороне любого тренера. Здесь мы говорим об обычной спортивной конкуренции. В том матче с "Миланом", выход Франческо вдохнул какую-то жизнь в игроков "Ромы". Но форма уже не та. Более того, Спаллетти включил бы его в состав и на игру с "Палермо", если бы не вчерашнее интервью футболиста. Тотти сам пошел на обострение. Но я не хочу брать чью-то сторону. Это тонкий момент. Я сам был в такой шкуре.

– Как будет развиваться ситуация дальше?

– Не знаю. Франческо поторопился с интервью. Он же мог спокойно тренироваться, набирать форму. Его никто не убирал из команды. Какой-то неожиданный ход Тотти. Возможно, он уже и сам что-то чувствует.