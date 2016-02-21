Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гершкович: «Пеллегрини? В России есть шесть-семь тренеров, которые могли бы возглавить «Зенит»

    Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович считает, что "Зенит" способен возглавить отечественный специалист.

    – На сегодняшний день Пеллегрини, безусловно, принадлежит к числу выдающихся европейских тренеров. Даже несмотря на те очевидные трудности, с которыми он столкнулся сейчас в "Манчестер Сити". Однако, как вам хорошо известно, я являюсь сторонником того, чтобы на высшем клубном уровне у нас в стране работали именно отечественные специалисты. Убежден, что сегодня в России есть шесть-семь тренеров, которые могли бы справиться с этой работой ничуть не хуже маститых иностранцев.

    – Было бы крайне любопытно услышать конкретные фамилии…

    – Это было бы не совсем корректно с моей стороны. Так или иначе, тренерский мир в нашей стране тесен. Особенно если мы говорим о высшем футбольном эшелоне. Все эти фамилии вам и без меня хорошо известны. Среди них есть как и молодые тренеры, так и уже опытные наставники.

    – В этом списке фигурирует Сергей Богданович Семак?

    – Безусловно, он – один из несомненных претендентов на эту роль, если мы говорим об этом с точки зрения перспективы. Все же Сергею еще нужно немного набраться опыта. Однако все необходимые предпосылки для работы главным тренером у него есть. В том числе и в питерском клубе. Другое дело, что "Зенит" на сегодня вряд ли может позволить себе взять тренера "на перспективу". Во главу угла в Санкт-Петербурге поставлен результат. Именно поэтому взор руководителей устремлен сегодня в сторону готовых вариантов топ-уровня, как в случае с Пеллегрини.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2016 17:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11