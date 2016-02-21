Рукас: «Мечтал играть в «Зените», но сейчас хочу закрепиться в «Спортинге»

Воспитанник "Зенита" Томас Рукас, выступающий за "Спортинг", рассказал, что желает закрепиться в составе португальского клуба.

– Хоть с Петербургом вас сейчас практически ничего и не связывает, но вы все-таки остаетесь воспитанником "Автово" и СДЮШОР "Зенит". Видите ли себя в будущем в главной команде города или уже окончательно решили остаться в Европе?

– У меня всегда было желание играть в родной городе и команде столь высокого уровня. Можно сказать, мечтал играть за "Зенит". Но на данный момент моя задача закрепиться в Европе, получить постоянный контракт в "Спортинге". Это сложная задача, но я максималист. Как и мой брат, кстати говоря. Так что продолжим работать.