Моуринью: «Я возвращался в «Челси», так почему бы мне не вернуться в «Интер»?»

Бывший главный тренер "Интера" Жозе Моуринью поделился впечатлениями от пребывания в Милане.

"Быть здесь – это значит вернуться домой, к семье, к отношениям, которые остались очень близкими, хотя меня не было почти шесть лет. Я чувствую себя вернувшимся домой, и мне кажется, что я отсутствовал шесть дней, а не шесть лет.

Самое важное в футболе – важнее результатов и побед – это человеческое общение и дружба. Моратти всегда будет моим президентом. Я уже возвращался в "Челси", так почему бы мне не вернуться однажды и в "Интер"?" – сказал Моуринью.