Мини-футбол. Мутко провел рабочую встречу с Алиевым

Состоялась встреча Президента Ассоциации мини-футбола России Э.Г. Алиева с Министром спорта РФ, Президентом Российского футбольного союза В.Л. Мутко, на которой обсуждался завершившийся в Белграде Чемпионат Европы, где сборная России заняла второе место.

По словам В.Л. Мутко, он следил за всеми матчами команды и лично видел, как непросто складывались поединки. Министр спорта отметил, что сборная России прибавляла от игры к игре, но в целом выглядела тяжелее, чем на двух предыдущих чемпионатах.

Вместе с тем, Виталий Мутко обратил внимание на то, группа "С", где и выступала сборная России, была наиболее сложной. Сразу два ее участника – россияне и казахи – стали призерами первенства. Он также оценил общий прогресс и повышение уровня Чемпионата Европы, где не осталось проходных матчей, а раннее окончание выступления фаворитов – Италии и Португалии – яркое тому подтверждение.

Сборная России выполнила задачу-минимум, дойдя до финала, где уступила сильной сборной Испании. В этой связи Виталий Мутко положительно оценил работу тренерского штаба, Российского футбольного союза и Ассоциации мини-футбола России – на протяжении шести лет наша команда показывает стабильный результат, что в общих напряженных условиях мирового спорта сделать не так просто. Настоящим переломным моментом на завершившемся ЕВРО-16 Виталий Мутко назвал полуфинальный поединок с Сербией, когда при переполненных трибунах российские футболисты проявили настоящий характер и, несмотря на все сложности, добились победы в дополнительное время.

Также Министр спорта пожелал удачи сборной России в предстоящих решающих матчах за право выступить на Чемпионате мира-2016 с Белоруссией. Он отметил, что текущий сезон, с учетом сложного чемпионата страны, весьма напряженный для ведущих игроков, а международный календарь открылся в декабре сложным выездом в Турцию. Вместе с тем, Виталий Мутко выразил надежду, что опыт футболистов и тренерского штаба позволит успешно выполнить все задачи.

Президент АМФР Эмиль Алиев поблагодарил Виталия Мутко за всестороннюю поддержку национальной команды. Торжественный прием в Министерстве спорта в конце января стал весомым стимулом для всего штаба на Чемпионате Европы, а помощь при решении вопроса о прямых трансляциях на ТК "Матч ТВ" стала по-настоящему неоценимой. Э.Г. Алиев ознакомил Министра спорта с рейтингом трансляций, согласно которому матчи с участием сборной России вошли в ТОП-10 "Матч ТВ" за неделю с 8 по 13 февраля, обойдя английский футбол и биатлон. Как отметил Президент АМФР, существенный приток случился и в социальных сетях: официальная группа "Вконтакте" получила порядка 10.000 новых подписчиков. По словам Эмиля Алиева, эти цифры наглядно демонстрируют то, насколько важным элементом популяризации спорта и здорового образа жизни является сегодня федеральный спортивный телеканал.