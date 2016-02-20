Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кобелев: «Динамо» не может забить в пустые ворота»

    Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев остался недоволен уровнем реализации моментов в матче с ЦСКА (1:2).

    "Что было позитивного? Очень много моментов в первом тайме. Должны были пять забивать. Конечно, это напрягает очень давно. Даже в пустые ворота не можем забить. Так в футбол играть нельзя. Не хватило, может, легкости. Но это же исполнительское мастерство. Нужно оттачивать его на каждой тренировке, что мы и делаем.

    С такими командами, как ЦСКА, нельзя делать нелепых ошибок. Сначала ошибка вратаря, потом – защитника. Если бы соперник забивал после хороших комбинаций – другое дело. А проиграть из-за своих ошибок вдвойне неприятно.

    Количество моментов никто не считает, считают число забитых мячей. Поэтому нам нужно переключиться с создания моментов на забитые мячи", — заключил Кобелев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2016 08:12
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 февраля 2016, 14:37

      это точно, Погребняк в товарнике с ЦСКА напомнил какое он дерево, что ему недостаточно сделать пас на пустые ворота, в него желательно попасть мячом так, чтобы отлетело в эти ворота.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 20 февраля 2016, 12:09

      Вот поэтому игрокам и надо усиленно тренироваться,причем начинать надо как раз с ударом по пустым воротам! Это только кажется смешным,но в игре,за доли секунды,когда мяч попадает с отскоком игроку,не так то просто быстро его обработать и точно пробить даже по пустым воротам!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11